Chiaia senza acqua, la nota di Abc: "Guasto imprevedibile"

''A garanzia della pubblica e privata incolumità, Abc ha sospeso la fornitura idrica nelle aree a ridosso della Villa Comunale, della Riviera di Chiaia, di Via Piedigrotta, Viale Antonio Gramsci e di Piazza Sannazaro. Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree vicine a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbidià'; basterà far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza". E' la nota di Abc.

"Dalle 7 di questa mattina siamo senza acqua. All'improvviso. Pare che il guasto sia molto grave e resteremo senza acqua per tutto il giorno", denuncia una residente della Riviera di Chiaia.

La perdita che ha causato il guasto si è verificata in Villa Comunale. L'acqua dovrebbe tornare nella tarda serata di oggi.