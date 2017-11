Tifosi del Manchester aggrediti sul lungomare, li difende un ristoratore: quattro feriti

Una violenta aggressione si è consumata sul lungomare partenopeo la scorsa notte: vittime, tre tifosi inglesi in città per la partita Napoli-Manchester City di stasera ed un ristoratore napoletano che ha provato a difenderli.

Gli inglesi, quattro, avevano cenato in un locale di via Cesario Console. Una volta usciti sono stati avvicinati da un branco composto da numerose persone, quindi insultati e presi di mira con un lancio di oggetti.

Scappati, in tre hanno cercato rifugio in una pizzeria di via Santa Lucia, mentre il quarto – alla fine riuscito a scampare all'aggressione – in un ristorante di via Sauro.

Gli aggressori sono entrati nella pizzeria per portare a termine la loro "spedizione", incontrando però la resistenza del titolare. Questi è riuscito ad allontanarli pur riportando la frattura del setto nasale.

Uno dei tifosi del City ferito ha riportato la lussazione di una spalla, mentre per gli altri due soltanto ematomi ed escoriazioni. La polizia sta indagando per identificare a stretto giro gli aggressori.