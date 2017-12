Galleria Umberto, torna l'Albero dopo il furto: i desideri di napoletani e turisti |FOTO

L'albero di Natale dei desideri è tornato al suo posto, in Galleria Umberto, dopo essere rimasto vittima delle baby gang, che l'hanno strappato e portato via per poi abbandonarlo in un vicolo dei Quartieri spagnoli. Nelle foto i messaggi che napoletani e turisti hanno affidato all'abete dei desideri, nella speranza che si avverino tutti i loro sogni.