Movida, un 30enne girava con un coltello "butterfly" in un locale dei baretti di Chiaia

Un 30enne con precedenti di Polizia è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I poliziotti sono intervenuti in un locale di vico belledonne, su segnalazione al 113, dove un cittadino aveva notato un avventore armato di coltello. Gli agenti hanno notato che dalla tasca del 30enne sporgeva un oggetto metallico di colore verde. Dalla perquisizione è emerso che si trattava di un coltello di tipo "butterfly" con lama di cm. 8 e un noccoliere/tirapugni in metallo.

CONTROLLI

Durante i consueti controlli alla Movida del fine settimana, gli Agenti dell’Unita’ Operativa Chiaia hanno presidiato con postazioni fisse ed in collaborazione con gli ausiliari ANM, le zone sensibili della movida (via Carducci, via Imbriani, piazza Vittoria, via Chiatamone, via Caracciolo, Riviera di Chiaia) allo scopo di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e delle soste irregolari. Sono stati controllati e verbalizzati 13 parcheggiatori abusivi ed elevati 211 verbali di sosta e 516 verbali per il mancato pagamento nelle strisce blu. In seguito ad esposto sono intervenuti, inoltre, in C.so Vittorio Emanuele presso la Stazione della Metropolitana di Mergellina dove sono stati verbalizzati due soggetti che abusivamente facevano parcheggiare le autovetture nell'area antistante una nota paninoteca.

Sono stati effettuati i controlli nella zona dei baretti e notificato ad un esercente l'Ordinanza di chiusura per un giorno per le ripetute occupazioni di suolo pubblico in precedenza contestate. In Via S. Pasquale a Chiaia è stato verbalizzato un ristorante per l'esercizio della somministrazione in luoghi diversi da quelli autorizzati con segnalazione all'ASL e denuncia all'Autorità Giudiziaria per aver bullonato delle pedane sulla pubblica via. Nel fine settimana sono stati disposti appositi servizi di controllo per contrastare lo sversamento irregolare dei rifiuti elevando due verbali in Largo Ferrandina ed un verbale ad un negozio in Via Filangieri per aver sversato materiale da imballaggio ostruendo il passaggio pedonale. In zona Galleria Umberto e sul Lungomare Caracciolo sono stati sottoposti a sequestro penale 162 occhiali da sole e 50 cover con noti marchi contraffatti, mentre sono state sequestrate 179 cover ed altre mercanzie poste in vendita senza le dovute autorizzazioni, inoltre sul Lungomare veniva verbalizzato l'organizzatore di un evento con diffusione di musica privo delle prescritte autorizzazioni. In Piazza Vittoria e Piazza Trieste e Trento il Reparto Motociclisti ha effettuato controlli interforze con agenti dell'U.O. Chiaia, Polizia di Stato e Carabinieri effettuando 104 controlli ed elevando 71 verbali di infrazioni al CdS contestati immediatamente, 36 sequestri amministrativi e 12 fermi amministrativi.

Nella zona del Vomero prosegue l'attività di controllo degli agenti dell'U. O. Vomero-Arenella nei giorni e sulle strade della Movida. In Via Aniello Falcone sono stati elevati 133 verbali per varie violazioni al codice della Strada mentre in via Cilea e lungo la traiettoria viabilistica Piazza Vanvitelli, Via Bernini, Piazza Fanzago, Via Morghen e Via Cimarosa venivano contravvenzionati 141 veicoli in sosta irregolare. Venivano fermati, identificati e verbalizzati 7 parcheggiatori abusivi a cui veniva intimato ad horas il divieto di proseguire l’attività e l’allontanamento dal posto. In seguito ai numerosi controlli presso le attività commerciali presenti lungo le arterie sono stati elevati n. 20 verbali per la violazione dell’art. 20 C.d.S. in quanto i titolari occupavano abusivamente o eccedevano l’occupazione in concessione. Nello specifico le attività ispezionate si trovavano in Via Gemito, Via Cilea, Via Antonino D’Antona, Via Piscicelli, Via Solimena, Via Cesi, Via Ruoppolo, Via Doria, Via Annella di Massimo, Piazza Muzii, Piazza Medaglie D’Oro e Via Pietro Castellino. Per tutte le attività seguirà la segnalazione agli uffici competenti per l’emissione della diffida prevista per reiterazione dell’occupazione abusiva o per l’applicazione della stessa perché attività recidive. In Via Cilea per il titolare dell’attività di frutta e verdura scattava la sanzione per occupazione di suolo pubblico abusivo e la merce veniva sequestrata e distrutta perché alimenti a contatto con gli agenti atmosferici pertanto dannosi per la salute dei consumatori. Stessa sorte per un altro venditore di frutta e verdura in via Iommelli angolo Via Piscicelli solo che quest’ultimo, totalmente abusivo, scattava anche la sanzione amministrativa per la mancanza di autorizzazione alla vendita.

La merce, 380 chili, veniva distrutta presso il distretto dell’ASIA. In via Luca Giordano per il titolare dell’attività di vendita di libri e dell’ attività di bar, attività esercitate in commistione, scattava l’informativa all’Autorità Giudiziaria per la violazione del D. Lgs. 81/08 Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro in quanto l’attività si svolgeva in locali interrati senza autorizzazione, importante sia per la sicurezza dei lavoratori che operano che per gli avventori che frequentano l’ambiente. Nello specifico il locale era sviluppato su due livelli, uno con accesso livello stradale ed un altro livello posto al piano interrato adibito, oltre alla vendita di libri, anche a bar con postazioni a sedere e tavolo da appoggio. Per il titolare di un’attività di bar sita in Via Morghen scattava la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della Legge 447/95 in quanto, a seguito di sopralluogo con macchinari in dotazione dell’ASL, veniva accertato il superamento dei limiti di decibel consentito per il periodo notturno. Per il titolare scatta anche la segnalazione al servizio Ambiente per i successivi adempimenti. Continuano anche gli appostamenti, in abiti civili, allo scopo di perseguire cittadini e negozianti sullo sversamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti.

Sono stati verbalizzati 4 utenti per lo sversamento al di fuori degli orari sanciti dalla Delibera del 2006. Inoltre venivano sanzionati 2 titolari di attività commerciali perché depositavano i cartoni per imballaggio non piegati e fuori dagli orari stabiliti dalla Delibera. Nelle strade della movida di Fuorigrotta, Bagnoli e Coroglio in seguito ai serrati controlli predisposti venivano controllati e verbalizzati 16 parcheggiatori abusivi, elevati 50 verbali per sosta irregolare, sottoposti a controllo 30 autoveicoli e sequestrati 3 motoveicoli privi di copertura assicurativa.