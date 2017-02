Asfalto alla Riviera di Chiaia: "Nuovo progetto per la ripavimentazione"

"L'Ansaldo ha redatto un nuovo progetto per pavimentare la Riviera di Chiaia con asfalto, così come più volte richiesto dalla Municipalità, nell’ambito delle opere pubbliche compensative per la costruzione della Linea 6 della metropolitana". Lo ha fatto sapere il presidente della Municipalità I, Francesco de Giovanni, che ha lanciato anche un appello alla Soprintendenza insieme all’assessore Chiosi.

L'asfalto fotocatalitico e fonoassorbente, su una strada a pesante percorrenza come la Riviera, porterebbe infatti soltanto vantaggi: "Abbattimento dei livelli di pm2, abbattimento dei livelli di inquinamento acustico, abbattimento dei livelli di vibrazione per gli stabili, abbattimento dei costi di manutenzione, innalzamento della sicurezza stradale. Inoltre gli attraversamenti pedonali potrebbero essere realizzati in porfido, mantenendo la memoria della pavimentazione della strada. Ricordiamo che il porfido non è neanche una pietra nostrana, provenendo dalle Dolomiti. Abbiamo raccolto migliaia di firme di residenti e commercianti della zona, insieme al presidente della commissione Manutenzione Anna Bruno, che, a gran voce, chiedono la sostituzione dei cubetti di porfido con l'asfalto di ultima generazione, sul modello di quello usato in Via Tasso. Auspichiamo - hanno concluso de Giovanni e Chiosi - che la Soprintendenza consenta l'esecuzione di questa opera che andrebbe solo a vantaggio della nostra comunità".