Pausa caffè degli ausiliari: auto e motorini in doppia fila

Sta facendo discutere in queste ore un video, girato da un cliente dello chalet Ciro a Mergellina, nel quale due ausiliari del traffico sorseggiano un caffè mentre a pochi metri auto e motorini in doppia fila rallentano il traffico.

Le immagini – pochi secondi – passano rapidamente dai due ausiliari, inquadrati al bancone di spalle, al caos (in realtà consuetudine in zona) delle auto parcheggiate in strada. Forti le proteste, sui social, dei cittadini.