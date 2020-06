Barca in fiamme a Mergellina: affonda dopo poco

Ieri, nel tardo pomeriggio, la sala operativa della capitaneria di porto di Napoli, ha gestito una operazione di soccorso in favore di un natante da diporto di 7 metri con a bordo 3 persone. L’unità partita dal porto di Mergellina, per dinamiche ancora da accertare si è incendiata. fortunatamente gli occupanti, in buono stato di salute, raggiungevano autononamente il porto di mergellina con l’ausilio di un diportista amico.

Sul posto interveniva prontamente la dipendente motovedetta cp890 della capitaneria di porto ed una unita’ dei vigili del fuoco con il supporto di sommozzatori dei vigili del fuoco. L’incendio veniva domato ma tuttavia l’unità poco dopo affondava.

Sono in corso le opportune indagini e verifiche del caso.