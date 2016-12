Feste di Natale ai baretti, incubo per i residenti: "Prigionieri in casa"

1 / 8

Le stradine che costeggiano i baretti di Vicoletto Belledonne e di via Bisignano a Chiaia sono stati letteralmente presi d'assalto nei tre giorni clou delle feste natalizie, il 24, il 25 e il 26 dicembre. Il rito di incontrare gli amici e brindare dunque è stato rispettato, ma quest'anno la presenze nelle stradine di Chiaia sono state eccessive. La protesta arriva dal Comitato Chiaia viva e vivibile: "Siamo stati prigionieri in casa. Nessuno poteva entrare o uscire dalle prime ore della sera e per tutta la notte. Nessuno riusciva a camminare. E' il momento di prendere seri provvedimenti affinché il quartiere torni a noi cittadini", denunciano.

LE FOTO DELLA VIGILIA DI NATALE AI BARETTI

