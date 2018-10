Vietano l'ingresso al cane di una non vedente: multa per il Gambrinus

Sanzione di 833 euro per i titolari del Caffè Gambrinus, per aver impedito l'ingresso nella sala da the ad un cane, che accompagnava una cliente non vedente.

Il cane era provvisto di regolare museruola e guinzaglio. A stilare il verbale la Polizia Municipale.

Michele Sergio, portavoce dello storico bar caffetteria, ha chiarito all'Ansa che si è trattato di un equivoco: "Mio zio non si è reso conto subito che si trovava di fronte ad una ipovedente, e quando lo ha capito ha invitato la signora a entrare ma ha rifiutato rivolgendosi ai vigili. I cani possono entrare solo in alcune sale, ma siamo disponibili verso tutti, soprattutto nei confronti dei disabili".