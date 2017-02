Si innamora di una ragazza su Nalbero, ma lei sta per sposarsi

Una storia d'amore a senso unico e senza lieto fine. Qualche giorno fa un ascoltatore di Radio Kiss Kiss aveva lanciato un appello: "Aiutatemi a ritrovare la ragazza che ho conosciuto su Nalbero a inizio febbraio". Detto, fatto. Ma con un'amara sorpresa. La giovane, Flavia, è in procinto di sposarsi.

La ragazza ha contattato la radio e, come riporta Il Mattino, ha spiegato: "Sono venuta a Napoli per il weekend con alcune amiche, tra cui 2 napoletane che mi hanno portata a Nalbero. Non mi era mai capitata una cosa simile. Sembra un film. Ho letto anche tutti gli articoli che sono usciti e ammetto di essermi molto imbarazzata. Ricordo anche molto bene lui perché effettivamente ci siamo guardati a lungo... Volevo dire a questo ragazzo che sono lusingata, che persone così romantiche non si trovano facilmente, ma che sono felicemente fidanzata da ormai 2 anni e a dicembre mi sposerò. E’ stato proprio il mio fidanzato a spingermi a scrivere questa mail dicendomi di rispondere a questo appello. Ringrazio Andrea per i complimenti e gli auguro di trovare la persona giusta per la sua vita, così come è capitato a me".