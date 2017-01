Caos movida a Natale: a Chiaia chiudono quattro baretti

Conseguenze pesanti per il caos movida registrato nei giorni di Natale e che ha visto coinvolti i baretti di Chiaia. Chiusura di due giorni per un locale di via Bisignano e di un altro in via Ferrigni. Per altri due baretti, si legge sul Corriere del Mezzogiorno, la chiusura scatterà per un giorno solo, ma per multe che erano state inflitte nelle settimane precedenti.

La polizia amministrativa, ha fatto sapere il comandante dei vigili urbani di Napoli, Ciro Esposito, dopo aver ricevuto i verbali delle multe elevate il 24 dicembre per complessivi 28mila euro, ha adottato ulteriori provvedimenti. "Tutti quelli che abbiamo sanzionato di recente restano sotto i riflettori. Verificheremo che i comportamenti illeciti non si ripetano e, se dovesse accadere, scatteranno ulteriori provvedimenti".

Tra le irregolarità riscontrate, la musica ad altissimo volume, la vendita di alcolici al di fuori degli spazi consentiti, l'occupazione delle strade con sedie e tavolini.