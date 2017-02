Accende un fuoco per riscaldarsi: clochard salvato dalle fiamme

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli hanno salvato un uomo senza fissa dimora che stava per essere divorato dalle fiamme. Il 76enne aveva acceso un fuoco per riscaldarsi. Le fiamme hanno attaccato le coperte e l'uomo si è trovato improvvisamente circondato dalle fiamme.

A salvarlo, una pattuglia in transito in zona che si è immediatamente adoperata per lo spegnimento delle fiamme con l’ausilio dei Vigili del Fuoco allertati dalla Centrale Operativa.

Tempestivamente è giunto sul posto il personale specializzato dell’U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale ed il 118 per le prime cure.