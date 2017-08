Crollano calcinacci in via Vittoria Colonna: "Servono controlli straordinari"

Caduta di calcinacci in via Colonna, tra via dei Mille e piazza Amedeo, dove si è reso immediatamente necessario il transennamento di una parte del marciapiedi per mettere in sicurezza l'area interessata dal cedimento. Fortunatamente il distacco dei calcinacci non ha provocato feriti.

Ennesimo crollo, dunque, a Chiaia. A denunciarlo, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la consigliera della Municipalità di Chiaia, Benedetta Sciannimanica. "Servono controlli straordinari, soprattutto nelle zone dove c'è un intenso traffico pedonale, per evitare che crolli improvvisi di calcinacci possano provocare tragedie evitabili con maggiori controlli".

UN CASO SIMILE A MAGGIO - Tre mesi fa, in pieno giorno a Via Chiaia, il crollo di alcun ca­lcinacci dal balcone di una abitazione. Sul posto giunsero gli agenti della polizia Municipale per transennare l'area.