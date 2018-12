Piazza Piedigrotta nel degrado: la denuncia di una lettrice

Lettera aperta di una lettrice di NapoliToday che segnalazione la situazione di degrado di piazza Piedigrotta.

"Vorrei segnalare alla Vostra Redazione, nonchè alla Municipalità ed alla cittadinanza, la situazione di degrado in cui versa la bella piazza Piedigrotta, ove si trova il monumentale edificio progettato dall'arch.De Fazio (1930), di fronte all'ingresso del celebre santuario, e noto come Palazzo dell'Odeon. Le foto allegate sono una chiara testimonianza dell'abbandono evidente di una parte dell'edificio e di tutta la cancellata arrugginita che delimita la bellissima facciata in stile neoclassico. In piazza auto e moto non osservano le strisce pedonali nè i semafori con grave rischio di pedoni e guidatori; le moto posteggiano lungo il marciapiede di via Piedigrotta, le auto fin sotto i semafori. Da un mese il marciapiede di via Piedigrotta, adiacente ad un a farmaciaè stato lasciato dagli operai privo della pavimentazione rendendo impossibile il camminamento e lo sversamento dei rifiuti negli appositi cassonetti che si riempiono di immondizia da tutti i palazzi limitrofi (giorni fa la spazzatura di un cassonetto è stata bruciata!). E passiamo al palazzo, transennato dai vigili del fuoco accorsi per la caduta di cornicioni anche sulla via Piedigrotta per cui si canmmina per la strada con rischio di essere investiti. I giorni passano, saranno ormai una decina, e nel condominio non si prendono provvedimenti. Desidererei che voi giornalisti di Napoli Today risolveste il problema per il bene della città e dei suoi monumenti".