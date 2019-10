Pulizia caditoie, divieto di sosta in strada e Chiaia e San Ferdinando: il cronoprogramma

E' stato messo a punto da ABC un grande programma per la pulizia delle caditoie su tutto il territorio della I Municipalità. "Oltre ai 3 interventi già realizzati a settembre in via Giordano Bruno, via Chiaia, e via Toledo lavoreremo a partire dalla prossima settimana su moltissime altre strade della nostra Municipalità. Si partirà l'8 ottobre dalla Riviera di Ciaia. Sarà necessaria la collaborazione dei cittadini perchè dovremo istituire il divieto di sosta temporaneo per permettere all'ABC di poter lavorare al meglio. Il lavoro di controllo sarà affidato alla commissione ambiente della Municipalità e al suo presidente. 15 ottobre viale Gramsci, 22 ottobre largo Sermoneta, 29 ottobre Piedigrotta, Largo Torretta Cupa caiafa, vico Fiorentine S.Maria Neve, 5 novembre via Posillipo e via Belsito, 11 novembre via Orazio e via Petrarca, 19 novembre via Manzoni, 26 novembre via Villanova, via porta Posillipo e via del Marzano Casale, 3 dicembre via Monte di Dio e via Serra 10 dicembre S. Anna Palazzo e Santa Lucia pallonetto. Verrà poi emessa un'ordinanza sulle strade limitrofe interessate", rende noto la I Municipalità.