Tuffo dal pontile: feriti due ragazzini a Mergellina

Due ragazzini sono rimasti feriti a Mergellina dopo un tuffo da un pontile abbandonato. Come riporta IlMattino uno dei due giovani si è ferito con i ferri arrugginiti che sporgono dal pontile, mentre un 15enne ha riportato un taglio profondo alla gamba.

Ha perso molto sangue e per quest'ultimo si è anche reso necessario il trasporto in ospedale e alcuni punti per suturare la ferita.