Giocattoli illegali, 500 pezzi sequestrati nella Villa Comunale

Giocattoli 'illegali" sono stati scoperti nelle ultime ore dagli agenti del comando di polizia municipale appartenenti al reparto Tutela Ambientale.

I caschi bianchi hanno rinvenuto e posto sotto sequestro oltre 500 articoli tra giocattoli, apparecchiature a basso voltaggio e pile per il loro funzionamento. La merce sequestrata era in vendita su alcuni banchetti all'interno della villa comunale.

Sulle confezioni, non era riportate tutte le informazioni previste per legge per la tutela del consumatore.