Chiude il Gran bar Riviera: giallo sui motivi

"Ha chiuso il Gran Riviera, uno dei bar storici di Napoli, e la motivazione, affissa sulle vetrine delle porte ormai chiuse, farà certamente discutere. Si dà la colpa della chiusura ai lavori stradali, anche se i lavori, in quella zona, sono ormai conclusi", affermano i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la consigliera della Prima Municipalita', Benedetta Sciannimanica, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Che i lavori in Riviera abbiano creato e stiano ancora creando problemi a residenti e commercianti è innegabile e l'abbiamo denunciato piu' volte, ma, in questo caso, ci pare eccessivo giustificare la chiusura di un bar storico di Chiaia con i lavori in corso per la realizzazione della stazione della metropolitana e sarebbe necessario fare chiarezza sui reali motivi della chiusura", concludono.