Incendio alla Riviera di Chiaia: bobcat prende fuoco

Paura alla Riviera di Chiaia, nella tarda serata di sabato, a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno del cantiere della Metropolitana di Napoli in zona Piazza della Repubblica.

Un bobcat, per cause del tutto accidentali - come riferisce Il Mattino - ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme.