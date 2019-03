Nove ore per spegnere l'incendio a Chiaia: oltre 2mila le utenze in black out

Incendio a Chiaia, scoppiato nel sottosuolo intorno alle 2.00 del mattino e spento alle 11.00, grazie ad un grande dispiegamento dei vigili del fuoco (sei automezzi e 20 uomini), intervenuti in via Filangieri e a piazza dei Martiri.

Il fumo nero che usciva dai tombini è stato provocato dall'incendio di diversi cavi da 9mila volt, presenti nel sottosuolo. Per l'entità e per la presenza di moltissimi cavi di diverse compagnie telefoniche e dell'elettricità, ci sono volute ben nove ore per la squadra 18b centro storico, coordinata da Giuseppe Cicatiello, per domare le fiamme.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Disagi

Sul posto tecnici di tutte le società di servizi coinvolte che stanno provvedendo a tamponare l'emergenza con generatori: sono oltre 2mila le utenze in black out. Francesco De Giovanni, Presidente della I Municipalità, giunto sul posto tempestivamente, aveva segnalato in mattinata la chiusura temporanea di via Morelli per consentire ai vigili del fuoco di svolgere efficacemente il proprio lavoro.