Abbandonano il loro cagnolino lanciandolo dallo scooter in corsa: denunciati

La polizia municipale li ha denunciati alla Procura di Napoli per maltrattamenti ed abbandono nei confronti di animale.

L'episodio è avvenuto ieri in viale Dohrn: un uomo e una donna, in sella ad uno scooter, hanno lanciato un cagnolino in strada per abbandonarlo.

A pochi metri, però, c'era una pattuglia dell'Unità Operativa Chiaia. Gli agenti hanno notato la scena e segnato il numero di targa del mezzo, quindi grazie ad esso sono risaliti ai proprietari e li hanno denunciati.

Il proprietario del veicolo è stato inoltre multato perché privo di patente e perché lo scooter non era assicurato.