"Lavali col fuoco, Ciro muore": le scritte della vergogna

C'era scritto "Lavali col fuoco", "Ciro muore" e "Terroni". Un vergognoso graffito è apparso stamattina in via Ascensione a Chiaia: a denunciare il fatto è stata Identità Insorgenti. Le scritte sono state prontamente coperte.

Pronta la condanna da parte del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Alcuni imbecilli hanno pensato bene di imbrattare le mura - denunciano - scrivendo con una bomboletta di colore arancione". "La scritta è stata firmata Asr Roma con un chiaro riferimento alla morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli, residente nel popoloso e popolare quartiere di Scampia ucciso da Daniele De Santis, ex ultras giallorosso che uccise il tifoso azzurro poche ore prima della finale di Coppa Italia Fiorentina Napoli il 3 maggio del 2014".

"Si tratta - concludono Borrelli e Simioli - dell'ennesima vergogna e insulto alla nostra città e alla famiglia del tifoso assassinato".