Lavori alla Riviera di Chiaia: nuovo dispositivo di traffico

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in via Riviera di Chiaia, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico. Si comincia lunedì 27 marzo e durerà otto settimane.

Il dispositivo prevede di sospendere in via Riviera di Chiaia:

1. la sosta riservata a pagamento (strisce blu) dal civico 36 al civico 98;

2. l'attraversamento pedonale a valle della confluenza con via Cucca;

3. la fermata Anm ubicata nella zona antistante l'esercizio commerciale della farmacia.

In via Piedigrotta ci sarà:

1. una fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana nello spazio antistante il civico 98;

2. un attraversamento pedonale posizionato nella parte retrostante della fermata provvisoria;

3. rallentatori ottici di velocità nel tratto di restringimento della sede stradale.

