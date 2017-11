Guasto grave alla condotta idrica, Riviera di Chiaia senza acqua

"Dalle 7 di questa mattina siamo senza acqua. All'improvviso e senza nessuna comunicazione. Abbiamo dovuto telefonare all'Abc per avere notizie al riguardo e pare che il guasto sia molto grave e resteremo senza acqua per tutto il giorno", denuncia una residente della Riviera di Chiaia. Il rischio concreto è che l'erogazione idrica possa tornare in zona solamente nella giornata di domani, con grave nocumento per i residenti. Disagi anche a viale Gramsci e a piazza Sannazaro.