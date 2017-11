Lavoro, tensioni tra disoccupati e forze dell'ordine a Castel dell'Ovo

Mattinata di tensioni quella di oggi in via Caracciolo, dove la polizia in tenuta antisommossa ha allontanato un gruppo di manifestanti che presidiava Castel dell'Ovo, dov'era in corso un convegno con i ministri De Vincenti e Martina.

I manifestanti erano disoccupati del “Movimento disoccupati 7 novembre” e precari delle liste Usb settore Pubblica amministrazione. La loro richiesta è la “riapertura di un tavolo interistituzionale con al centro le vertenze e le soluzioni per l'impiego”.