Salvini al Mattino, presidio di protesta in via Chiatamone

Il leader della Lega Matteo Salvini stamane è arrivato a sorpresa nella sede del Mattino di via Chiatamone, con ogni probabilità per un'intervista video che anticipa la sua visita in città prevista per l'11 marzo.

Immediata la reazione di alcuni manifestanti, che si è diretta sotto la sede dello storico quotidiano partenopeo per intonare cori contro il leghista. I ragazzi – alcune decine, la notizia dell'arrivo di Salvini è arrivata solo attraverso passaparola – sono stati però caricati e allontanati dalle forze dell'ordine, organizzate in un dispositivo di sicurezza per l'occasione particolarmente imponente.

Sull'ingresso della Galleria della Vittoria è stato affisso uno striscione in polemica col giornale, accusato dai manifestanti di “dare ospitalità alle posizioni xenofobe e antimeridionaliste” del politico: “Mattino traditore della città, mai con Salvini”.

I manifestanti hanno portato il "foglio di via" preparato goliardicamente per Salvini in attesa dell'11.