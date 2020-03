Tragedia in strada: muore in fila davanti ad un negozio di detersivi

Una donna si è sentita male mentre era in fila davanti ad un negozio di detersivi,, visto il divieto di entrare più di due persone alla volta nei negozi per l'emergenza Coronavirus. E' accaduto a Chiaia, al largo Ferrandina, questa mattina. Alla scena hanno assistito diverse persone presenti in fila che hanno avvertito il 118.

Per l'84enne però non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Il decesso della donna sarebbe attribuibile a cause naturali, però la salma dell'anziana è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.