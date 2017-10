Caos movida, residenti sul piede di guerra: "Non ne possiamo più"

La movida "fracassona" continua a colpire. Nei baretti di Chiaia, in via Aniello Falcone e al centro storico si moltiplicano gli episodi di malcontento dei residenti nei confronti dei frequentatori delle notti napoletane in particolare nei weekend.

In via Aniello Falcone un uomo ha denunciato di essere stato aggredito dai titolari di un esercizio commerciale. La discussione sarebbe nata proprio a causa dei rumori molesti prodotti dagli avventori del locale. Nel cuore di Chiaia, in via Cavallerizza, nel weekend, un residente ha lanciato un vaso dal balcone esasperato dai rumori generati dalla folla in una zona ad alta densità di baretti e locali notturni e in vicoletto Belledonne è arrivata una secchiata d'acqua sui giovani presenti in strada in quel momento.

I residenti dei quartieri motore della movida chiedono che venga rispettato almeno l'orario di chiusura dei locali, dalla domenica al mercoledì e alle 3 dal giovedì al sabato.