Caos movida: patto tra residenti e gestori dei locali per isolare violenti e incivili

“Serve un patto tra residenti, commercianti e gestori dei locali per isolare i delinquenti e per promuovere una movida tranquilla dove il divertimento venga assicurato nel rispetto delle regole di civile convivenza e della legalità. I fine settimana non possono più concludersi con il solito pietoso bollettino di guerra con accoltellati, risse, feriti e vandalismi di ogni genere.”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico, Gianni Simioli (La Radiazza) commentando gli ennesimi episodi di violenza registrati nelle strade della movida. Borrelli e Simioli hanno anche anticipato l’organizzazione di un raduno, organizzato dalla pagina Facebook ‘Io odio i parcheggiatori abusivi’, contro il racket della sosta e a sostegno delle forze dell’ordine che presidiano alcune strade della movida realizzando migliaia di verbali, come accaduto sabato sera scorso. “Cresce il disappunto dei cittadini per l’arroganza e la violenza dei parcheggiatori abusivi – concludono Borrelli e Simioli – per questo soterremo l’organizzazione dell’evento per chiedere maggiore attenzione al fenomeno e per invitare tutti i cittadini a fare la propria parte segnalando e denunciando la presenza di questi delinquenti”.