"Sacchetto selvaggio", multate 16 persone nel centro di Napoli

Durante alcuni controlli disposti dalla Polizia Municipale di Napoli, gli agenti dell'unità operativa Chiaia hanno effettuato una serie di verifiche allo scopo di perseguire cittadini e negozianti sullo sversamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti.



Le strade interessate sono state Piazza Amedeo, Via San Carlo, Viale Dohrn, Piazza Municipio, Via Giordano Bruno e Via Vittorio Emanuele, dove sono state contravvenzionate in tutto 16 persone, sorprese mentre sversavano rifiuti negli orari non consentiti.

Le contravvenzioni, infatti, sono state effettuate tra le 10,50 e le 18,30.



Le operazioni, atte a reprimere il fenomeno dello sversamento dei rifiuti fuori dagli orari, continueranno anche nelle prossime settimane.