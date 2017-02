Nalbero, salta il party di beneficenza: manca la licenza per lo spettacolo

Sarebbe dovuto essere uno dei party di beneficenza più importanti del Carnevale, in favore del reparto pediatrico del Secondo Policlinico di Napoli: quello previsto su Nalbero non si farà.

Gli organizzatori hanno infatti scoperto di non poter contare sulla licenza utile allo spettacolo, questo nonostante la struttura, omologata per 750 ospiti, ne avrebbe dovute contenere per l'evento non più di 200.

Vicky Parker, tra gli organizzatori, ha spiegato: “Vi ringrazio per le tante conferme, ci impegneremo per farvi divertire molto di più in location più sicure e con tutte le autorizzazioni dovute”.