La vedova di Vittorio Materazzo: “Fiducia nei magistrati, Luca è sparito da settimane”

“No comment”. La famiglia di Vittorio Materazzo si trincera dietro al silenzio dopo la clamorosa recente svolta sul giallo di Chiaia. Luca, il fratello 35enne dell'ingegnere ucciso il 28 novembre è irreperibile da stamattina, ovvero da quando le forze dell'ordine avrebbero dovuto eseguire nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare.

“Abbiamo appreso dalla stampa – dice il legale della vedova Materazzo, l'avvocato Luigi Ferrandino – la notizia dell' ordinanza di custodia in carcere. A nome della famiglia posso solo dire che confidiamo nel lavoro della magistratura ma che non sappiamo altro perché comunicazioni ufficiali a noi non ne sono state fatte”.

“Dobbiamo ritenere – ha proseguito il legale – che non avendo eseguito l'ordinanza gli inquirenti hanno ritenuto che non ci fosse nulla di ufficiale da comunicare alla famiglia”. Luca – ha confermato l'avvocato – sono due settimane che non da notizie di sé ai suoi familiari.

Un ultima dichiarazione del legale della vedova Materazzo riguarda il lavoro della polizia scientifica, i cui agenti “hanno lavorato giorno e notte, anche nei festivi, su una mole enorme di reperti”. “Un lavoro immane che richiede molto tempo – ha concluso l'avvocato – e che giustifica un eventuale ritardo nell'emissione del provvedimento a carico del principale sospetto. Hanno voluto avere la certezza di chiudere il cerchio su prove inattaccabili”.