Delitto di Chiaia, il pm: "Chi sta aiutando Luca è complice"

L'indiziato per il delitto di Chiaia, il fratello della vittima, è ancora latitante. "Chi ha favorito e copre la latitanza di Luca Materazzo è moralmente complice di un delitto terribile": sono le parole, al Mattino, del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso.

Il capo del pool che sta indagando sull’omicidio dell’ingegnere Vittorio Materazzo attacca duramente, in una sorta di appello, chi sta aiutando il 35enne: "Non potete essere complici di un assassino – insiste – non potete coprirne le mosse".

LA SVOLTA: LUCA MATERAZZO SFUGGE ALLA CATTURA

Per il fratello della vittima verrà preparato un mandato di cattura internazionale. Intanto l'uomo è di fatto scappato perché ne è stato richiesto l'arresto soltanto dopo l'esame del Dna.

"Non entro nel merito delle indagini, ma mi limito ad osservare che siamo in uno Stato di diritto nel quale i processi si fanno nelle aule di giustizia e non in piazza o sui giornali e si basano su prove e non su meri sospetti", ha puntualizzato Fragliasso.