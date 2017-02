San Valentino, guerra ai parcheggiatori abusivi: i controlli a Chiaia

San Valentino, l'ennesima occasione d'oro per i parcheggiatori abusivi. Impegnati nelle strade, dunque, gli uomini della Polizia Municipale della sezione di Chiaia, diretta dal capitano Gaetano Frattini. Su disposizione del comandante Ciro Esposito, si legge su Il Mattino, sono state controllate le aree dei baretti in zona San Pasquale, della Riviera di Chiaia e di via Chiatamone.

Più di una ventina i parcheggiatori fermati a cui sono stati sottratti oltre 300 euro come proventi dell’attività illecita. Come ha spiegato l’assistente capo Giuseppe Salimbene, proprio durante queste ricorrenze si nota una concentrazione maggiore dei parcheggiatori. "Ormai li conosciamo bene e sappiamo che zone bazzicano più spesso. L’area di Chiaia e San Ferdinando è veramente vasta e nel tempo abbiamo assistito ad una vera spartizione del territorio. I gruppi sono sparsi praticamente ovunque e si autogestiscono definendo modalità e limiti del proprio raggio di azione".