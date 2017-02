Parroco allontanato per festini gay, il suo sostituto: "Si farà chiarezza"

Don Giuseppe Carmelo, della Basilica di Santa Lucia a Mare, è il nuovo sacerdote incaricato per la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in sostituzione del parroco sospeso per i presunti festini gay in cui sarebbe stato coinvolto.

Il suo predecesore era lì da sei anni. "Affronto questo incarico con tranquillità ma anche trepidazione", racconta ai giornali, consapevole si tratti di "una situazione molto delicata".

"Conosco bene il mio predecessore - spiega - e mi auguro che questa vicenda si risolva al più presto perché è veramente spiacevole. Confido che andrà tutto nel migliore dei modi e che sarà fatta presto chiarezza". Il consiglio per i suoi nuovi parrocchiani è "fede e preghiera per il loro sacerdote che in questo momento affronta una prova molto difficile".