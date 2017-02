Paura sul lungomare, ragazza finisce in acqua: salvata da una barca

Paura, la scorsa notte, sul lungomare di Napoli: una 37enne è finita in acqua precipitando giù dalla scogliera, per poi venire salvata da una barca.

Non è chiaro perché la donna sia caduta. Era con il fidanzato nei pressi di Castel dell'Ovo quando è scivolata in acqua. Aveva cenato in uno dei ristoranti della zona e poi stava facendo una passeggiata. Lo stesso fidanzato lì con lei ha lanciato l'allarme.

Più poliziotti si sono tuffati, inultilmente, per salvare la donna. Per circa mezz'ora è risultata dispersa in mare, poi dopo un'ora è stata ritrovata attaccata ad una boa. Salita senza alcun aiuto su una barca, è stata poi condotta da un'ambulanza al Loreto Mare. Tutte piste sono battute dagli inquirenti: non si esclude l'ipotesi del tentato suicidio.