Riviera di Chiaia, ripavimentazione stradale: disagi per i bus

Dal 16 al 18 gennaio 2019 le linee 140 - C12 - 151 - N1, causa lavori di ripavimentazione stradale, non transitano per la Riviera di Chiaia in direzione piazza Vittoria.

I bus provenienti da piazza Sannazaro e diretti a pzza Vittoria, percorrono v. G. Bruno, p.zza della Repubblica, v.le Gramsci, svoltano a sinistra in v.Sannazaro, a sinistra in v.Caracciolo, vle Dohrn (fermata provvisoria), v.Caracciolo, p.zza Vittoria e rispettivi percorsi.