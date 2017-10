Sense8, si gira a Mergellina: folla di curiosi per i protagonisti della serie Netflix

Continuano le riprese, a Napoli, della puntata finale di Sense8, serie tv sci-fi targata Netflix. Stamane la produzione si è spostata a Mergellina, dove hanno girato tra la stazione e le zone circostanti.

Tantissimo il seguito di appassionati, che hanno dato vita ad una lunghissima – e ordinata – fila all'esterno della fermata della Linea 2 per poter osservare da vicino i protagonisti (tra loro Doona Bae, Brian J. Smith, Tuppence Middleton, Max Riemelt) dell'opera delle sorelle Lana e Lilly Wachowski (Matrix, Cloud Atlas).

Intanto la produzione ha donato 7mila euro alla fondazione “Comunità San Gennaro”, finanziando la realizzazione di una piazzetta pedonale in via Vergini, nel cuore della Sanità. La Municipalità ha sostenuto la produzione durante le riprese ieri al Palazzo dello Spagnuolo, edificio settecentesco proprio di via Vergini.

Video Instagram Maxsebb