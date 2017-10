Blitz della municipale nel ristorante della Napoli "bene": area sequestrata

La polizia municipale ha sottoposto a sequestro una costruzione abusiva sulle scale di via San Pasquale a Chiaia, verso il Parco Margherita. Sul suolo pubblico antistante un ristorante, il titolare aveva realizzato, in assenza di autorizzazioni, dei terrazzamenti per un totale di 33 metri quadrati.

L'obiettivo era poter utilizzare l’area per posizionare tavoli, sedie ed ombrelloni. Dai controlli degli agenti è risultato che l'esercente non avesse l'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di abuso edilizio su suolo pubblico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’area interessata, contestualmente, è stata sottoposta a sequestro penale.