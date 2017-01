Sosta selvaggia in Via Chiatamone, bus e taxi bloccati: l'ira dei residenti| VIDEO

"Autobus e taxi, oltre alle auto “normali”, non riescono a passare perché i parcheggiatori abusivi hanno fatto parcheggiare auto e moto in maniera selvaggia”, spiega Borrelli

“La prepotenza e la sensazione di impunità dei parcheggiatori abusivi è tale che non si preoccupano di lasciare le auto bloccando la circolazione anche degli autobus e dei taxi, creando, nei fatti, un’interruzione di pubblico servizio, reato per cui potrebbero essere denunciati in attesa dell’approvazione della legge che permetterà di punirli penalmente e non solo con una sanzione amministrativa”. Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, che, insieme a Gianni Simioli de La radiazza, nei giorni scorsi, hanno ideato “la pagina fb “Io odio i parcheggiatori abusivi” con l’intento di creare una sorta di mappa delle zone in cui operano e aiutare in qualche modo le forze dell’ordine a individuarli”. “Stanno arrivando decine di segnalazioni e quella che ci è arrivata da via Chiatamone è davvero inaccettabile perché si vede che domenica pomeriggio autobus e taxi, oltre alle auto “normali”, non riescono a passare perché i parcheggiatori abusivi hanno fatto parcheggiare auto e moto in maniera selvaggia” ha aggiunto Borrelli.