Movida violenta, nella notte rissa e spari in via dei Mille

Notte tutt'altro che tranquilla a Chiaia, dove la movida della zona si è trasformata ancora una volta in scontro tra bande. Secondo quanto riportato dal Mattino, in via dei Mille sarebbe nata una rissa tra alcuni giovani degenerata addirittura in sparatoria.

A denunciare l'accaduto sono stati i residenti, svegliati dall'esplosione dei colpi. Allertati i carabinieri, questi sul posto hanno recuperato due bossoli ma i protagonisti della rissa avevano già fatto perdere le loro tracce.

Secondo alcune testimonianze, gli spari sarebbero stati conseguenza di una furibonda lite. Pare al diverbio abbiano partecipato anche alcuni parcheggiatori abusivi “a lavoro” nell'area.