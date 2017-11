Movida violenta, colpi di pistola ai baretti: tre feriti

Ancora un sabato di sangue nelle strade della movida partenopea. Tre minorenni sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta ai baretti di Chiaia. A riportare le conseguenze peggiori un 16enne, ferito all'addome ed operato d'urgenza al Loreto Mare.

Ferita alla gamba anche una ragazzina di 14 anni e un terzo giovanissimo.

Indagini in corso per ricostruire la vicenda e risalire all'autore del folle gesto, concretizzatosi in una delle strade a più alta affluenza di giovani di Napoli.