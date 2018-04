Paura nel salotto buono di Napoli, raffica di spari a due passi dal lungomare

Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in corsa in via Chiatamone, intorno alle ore 21.00, a due passi dal lungomare di via Partenope.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato i bossoli su un'auto e sul muro di un edificio.

Dai primi accertamenti è emerso che dopo il furto di uno scooter è giunta in via Chiatamone un'automobile, dalla quale sono stati esplosi 7,8 colpi di arma da fuoco.

VIDEO: la paura dopo gli spari

Non si registrano feriti, nonostante la strada fosse molto affollata in quel momento. Qualcuno, dopo aver udito gli spari, ha cominciato a correre e a rifugiarsi nei locali. Una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.