Spari in via Chiatamone per un litigio con i parcheggiatori abusivi, confessa un 31enne

E' stato arrestato l'autore degli spari di domenica scorsa in via Chiatamone, a due passi dal lungomare di via Partenope. Si tratta di un parrucchiere di 31 anni, che ha raccontato alle forze dell'ordine di aver acquistato in un mercatino della stazione una pistola per 500 euro, per poi recarsi in scooter per la cena con la compagna sul lungomare.

L'uomo, quando si è accorto che gli era stato rubato il motorino, ha chiesto spiegazioni agli abusivi, che gli hanno promesso che l'avrebbero ritrovato dopo un'ora, ma ciò non è accaduto e come racconta è stato circondato da tre parcheggiatori. In quel momento, sentendosi minacciato ha esplosi i colpi di arma da fuoco, credendo che l'arma fosse a salve.

Il 31enne, pentito per quanto accaduto, è ora indagato a piede libero.