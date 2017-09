"Lo stupro a Chiaia non è mai avvenuto": denunciata la presunta vittima degli abusi

Camilla aveva raccontato di essere stata avvicinata e stuprata da tre uomini sui venticinque anni, che l'avevano spinta contro un portone di via San Pasquale a Chiaia, abusando di lei.

La violenza avvenuta era avvenuta il 25 luglio, secondo quanto asseriva la ragazza, vittima dei presunti abusi, ma dopo due mesi di indagini la polizia ha accertato che in quell'androne non c'era stato nessun tentativo di stupro o violenza, come scrive Repubblica.

La ragazza, ora indagata per simulazione di reato, aveva raccontato di essere stata aiutata da un giovane giunto in suo soccorso. Dall'analisi attenta delle forze dell'ordine, delle videocamere di sorveglianza, non si nota alcun movimento strano dinnanzi all'androne dell'edificio. Decisivo anche un messaggio di ringraziamento della giovane alla proprietaria del B&B il giorno dopo l'accaduto, dove scriveva: "Ho dimenticato di buttare la spazzatura. L’ho mollata vicino alla porta e poi l’ho lasciata lì", contraddicendo se stessa, visto che asseriva che la violenza era stata consumata dopo che era andata a gettare la spazzatura negi appositi cassonetti sistemati in strada.