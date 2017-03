Tentato furto in un negozio di via Chiaia: pietra contro la vetrina

Tentato raid ai danni di un noto negozio di cover in via Chiaia a Napoli. Nella notte alcuni malviventi hanno provato a sfondare la vetrina dello store con una grossa pietra, non riuscendo nel loro intento criminoso.

La scena sarebbe stata immortalata dalle telecamere di un albergo nelle vicinanze.

Lo stesso negozio, come ricorda Il Mattino, aveva già subito precedentemente tre furti, tutti andati a segno.