Allarme tuffi pericolosi dal Palazzo degli Spiriti|VIDEO

Sono arrivate in redazione numerose segnalazioni di tuffi pericolosi di ragazzini in diversi punti della città. Ieri in particolare a Castel dell'Ovo giovanissimi si sono cimentati in una serie di tuffi arrampicandosi sulle illuminazioni del ponte che porta a Castel dell'Ovo. Alto tasso di rischio e disprezzo del pericolo. Tutti estremamente pericolosi anche a Posillipo dal Palazzo degli Spiriti da 10 metri di altezza, come è possibile vedere nel video pubblicato da Borrelli sulla sua pagina Facebook."Allarme tuffo selvaggio, la nuova pratica pericolosissima che impazza a Napoli. Evitiamo l'ennesima tragedia annunciata". Denunciano il consigliere regionale e Gianni Simioli.