Lancia un vaso dal balcone sui passanti: tragedia sfioretta ai baretti di Chiaia

Grande paura nel weekend ai baretti di Chiaia, quando un residente, esasperato dal baccano notturno, ha lanciato dal balcone di casa un vaso di terracotta sulla folla, all’angolo tra via Bisignano e via Cavallerizza.

Per puro caso non si sono registrati feriti. Un giovane è stato solamente sfiorato dal vaso. In un video si vede la folla reagire ed inveire contro l'autore del gesto, con minacce e tentativi di entrare nel portone dell'abitazione dell'uomo. "Ora ti spariamo", si sente urlare nitidamente.

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una pericolosa deriva dei già tesi rapporti tra residenti, gestori ed avventori dei baretti della cosiddetta movida. Per quanto riguarda la zona di Chiaia abbiamo rilevato che le pattuglie dell'Esercito, che pure per un periodo erano comparse in zona, non si vedono da tempo». Queste le parole del presidente della Municipalità I Francesco de Giovanni. «Stamane – prosegue de Giovanni, insieme all’assessore agli Affari generali Fabio Chiosi - abbiamo scritto al Prefetto per sollecitare nuovamente l'impiego delle pattuglie miste e chiedere anche l'installazione di nuove telecamere. Nel contempo abbiamo anche inviato una nota all'assessore alle Attività Economiche del Comune di Napoli, ribadendo la necessità di emanare un’ordinanza che contingenti gli orari di chiusura dei pubblici esercizi nelle zone altamente residenziali. Abbiamo altresì inviato esposti alla polizia Locale ed all'Asl per le verifiche sulle licenze, occupazioni di suolo pubblico ed emissioni sonore e fumogene. Siamo molto preoccupati - incalzano i due esponenti della Municipalità - perché riteniamo che l'inerzia del Comune possa portare ad innalzare il livello dello scontro tra gestori ed avventori nei confronti dei residenti che, ormai, sono davvero esasperati perché privati del diritto al riposo». «Per quanto ci riguarda - concludono de Giovanni e Chiosi – riteniamo che il Comune non possa restare immobile. E alla luce della recente sentenza del Tribunale di Brescia, che certamente avrà seguito anche a Napoli, ci sarà una chiara responsabilità patrimoniale degli amministratori che non sono intervenuti, allorquando il Comune sarà condannato a risarcire i danni, proprio come accaduto a Brescia".