Via Caracciolo, i danni del maltempo: pavimentazione stradale sradicata dal vento

La recente ondata di maltempo ha provocato dei gravi danni alla pavimentazione dei marciapiedi di via Caracciolo. "Numerose piastrelle si sono staccate, finendo divelte sulla sede stradale. Una situazione particolarmente critica determinata dalle forti piogge e dalle raffiche di tempo che, nelle ultime ore, si sono abbattute sulla città. Purtroppo tale condizione ha determinato una forte criticità per i pedoni che si trovano ora a dover percorrere un marciapiedi fortemente sconnesso. Tali condizioni determinano un pericolo attuale in particolar modo per i disabili e per gli anziani che rischiano di inciampare nelle aree in cui la pavimentazione si è staccata”. Lo rendono noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli. “Abbiamo inoltrato una nota al Comune di Napoli chiedendo di intervenire ad horas per risanare i tratti di marciapiedi che risultano danneggiati. Occorre eliminare quanto prima il problema in modo da evitare che qualcuno possa farsi male”.