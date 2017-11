Maltempo, via Crispi: cede ancora la strada

“Le piogge di queste ore hanno creato un pericoloso cedimento in via Crispi costringendo i tecnici comunali, intervenuti tempestivamente, a recintare l’area per evitare pericoli soprattutto perché è a ridosso di una fermata dell’autobus, ma ora è opportuno avviare subito i lavori, non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, perché una restrizione della carreggiata in quella zona comporta notevoli disagi per la circolazione”. Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la consigliera della Prima Municipalità, Benedetta Sciannimanica, sottolineando che “nel punto interessato dal cedimento, dove abbiamo fatto un sopralluogo, sembra che siano stati fatti da poco dei lavori e, visto il cedimento di queste ore, sarebbe opportuno capire come sono stati fatti perché parrebbe chiaro che c’è stato qualche errore o sono stati usati materiali scadenti se, a distanza di poco tempo, la strada comincia a cedere pericolosamente”.